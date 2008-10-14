Роберто Манчіні та "Галатасарай"

Турецькі леви хочуть почерпнути досвіду чемпіона Італії.

Екс-тренер міланського "Інтера" Роберто Манчіні цікавить керівництво турецького "Галатасарая". Робота теперішнього наставника чемпіона Туреччини Мікаеля Скіббе відверто не вражає - після шести турів команда лише п’ята у чемпіонаті, крім того не пробилась до основної стадії Ліги чемпіонів. Роберто Манчіні ж безробітний, а про його кваліфікацію годі й говорити - три поспіль чемпіонства з "Інтером". Крім того тренер на ймовірно новому місці роботи не гнатиметься за грошима, Массімо Моратті змушений й досі виплачувати італійцю чималу зарплатню – 5 млн. євро на рік.