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      Роберто Манчіні та "Галатасарай"

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      Роберто Манчіні та "Галатасарай"

      Турецькі леви хочуть почерпнути досвіду чемпіона Італії.

      Екс-тренер міланського "Інтера" Роберто Манчіні цікавить керівництво турецького "Галатасарая". Робота теперішнього наставника чемпіона Туреччини Мікаеля Скіббе відверто не вражає - після шести турів команда лише п’ята у чемпіонаті, крім того не пробилась до основної стадії Ліги чемпіонів. Роберто Манчіні ж безробітний, а про його кваліфікацію годі й говорити - три поспіль чемпіонства з "Інтером". Крім того тренер на ймовірно новому місці роботи не гнатиметься за грошима, Массімо Моратті змушений й досі виплачувати італійцю чималу зарплатню – 5 млн. євро на рік.
      blog_ava
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      Новини за 14 жовтня 2008
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