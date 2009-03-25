Робін Гуд у Голівуді

Расселу Кроу зіграє Робіна Гуда в новому фільмі Рідлі Скотта.

У Голівуді працюють над черговою екранізацією англійської легенди про Робіна Гуда. Так, нещодавно кінокомпанія Universal оголосила про початок зйомок наразі безіменної стрічки Рідлі Скотта про іменитого розбійника із Шервудського лісу. Власне кажучи, від своїх попередників фільм мало чим відрізнятиметься. Згідно з прес-релізом, стрічка розповідатиме історію Гуда з моменту його участі у війнах, які вів Річард Лев’яче Серце з французами. Решта - класика: по смерті короля Робін повертається до Ноттінгему, де стає свідком корупції та здирництва нової влади. Тож, король лісових розбійників докладає усіх зусиль, аби врятувати Англію від громадянської війни.Роль справедливого розбійника цього разу дісталася Расселу Кроу. Кейт Бланшет втілить на екрані Діву Меріон, матір короля Річарда зіграє Ванесса Рейдгрейв, а Гая Гінсборна - Марк Стронг. У прокат стрічка потрапить не раніше літа наступного року.