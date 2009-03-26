Робітничі протести

Працівники заводу взяли у заручники свого директора.

Франція продовжує бунтувати. Працівники заводу, який належить американській компанії 3М, взяли у заручники свого директора, аби домогтися виконання вимог. Робітники не задоволені скороченнями на підприємстві, а також виплатою великих бонусів топ-менеджерам. Директора, якого протримали у заручниках понад добу, відпустили лише після того, як він підписав угоду про перегляд термінів скорочення кадрів.Цей випадок став останнім з низки робітничих виступів у Франції. Нагадаємо, вчора працівники заводу “Континентал” пікетували резиденцію Президента Ніколя Саркозі з вимогами вплинути на ситуацію щодо закриття підприємства. Минулого тижня хвиля масових протестів охопила всю Францію. Внаслідок зіткнень з поліцією тоді було заарештовано кілька сотень осіб.