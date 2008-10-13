Робоекспозиція

Майже 30 компаній з усієї Японії взяли участь у нещодавній виставці роботів, щоби продемонструвати загалу свої найновіші та найдосконаліші досягнення.

Серед них - вже відомий робот-охоронець компанії Alsok та людиноподібний Asimo від Honda.7 різних університетів, теж лідери галузі робототехніки, прибули на експозицію з машинами-асистентами людини. Сьогодні роботи Країни сонця, що сходить, позбуваються своїх рис розважальних пристроїв, якими вони були спочатку, і все більше перебирають на себе функції помічників людини. Деякі з них вже можна навіть використовувати, як засіб для пересування.Такехіро Ічізава (конструктор роботів Індустріального університету міста Тіба): “Ми сподіваємося, цей робот стане в пригоді старшим людям в якості носія важких вантажів чи персонального транспорту“.Науковці Індустріального університету міста Тіба привезли й іншу комахоподібну машину - HALLUCII, щоправда трохи меншу. Втім, призначення в нього теж відмінне. Оператор за пультом спеціальної кабіни зможе за допомогою робота потрапляти у важкодоступні місця. Відповідно, новинка буде дуже корисною, наприклад, в рятувальних операціях на місцях стихійних лих.Одним з найпопулярніших був також павільйон Токійського наукового університету, де усі бажаючі могли спробувати на собі Muscle Suit - оригінальний досконалий пристрій, який допомагає людям піднімати важкі предмети. Розробники переконані, що їхній винахід стане незамінним для медперсоналу та соціальних працівників у випадку, коли треба, до прикладу, перенести знерухомленого пацієнта.Відвідувачі шоу були в захоплені від усіх цих футуристичних роботів та винаходів завтрашнього дня.Акемі Хатакеяма (відвідувачка виставки): “Думаю, з часом ці роботи стануть врешті-решт звичною річчю і допомагатимуть людям, чи то дітям, чи старшим особам, працювати та жити краще. Однак я вже вражена тим, як сильно вони розвинулись“.Нозомі Аошіма (відвідувачка виставки): “Я не спеціаліст, однак щоразу, як прихожу сюди, я дивуюсь тому, що роботи, які спочатку падали, тепер можуть спокійно стояти та ходити. Сподіваюсь, що незабаром ми побачимо більше таких на службі в суспільства“.