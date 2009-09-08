Завдяки роботу лікар може віддалено оглянути пацієнта.

Заклопотаним лікарям складно регулярно обстежувати пацієнтів. Тому у Військово-медичному центрі Брука, що у США, задумались над тим, як забезпечити хворим необхідний догляд. Рішенням проблеми став робот, завдяки якому лікар може оглянути пацієнта, навіть якщо той знаходиться далеко.Цей апарат розробили у рамках військового проекту телемедицини кілька років тому. Лікар Кевін Чанг, який спеціалізується на опіках, одразу ним зацікавився. За допомогою робота він зміг оглядати рани, у той час як хтось інший знімав основні показники стану пацієнта.Кевін Чанг (лікар): "Ви можете працювати з асистентом, який допомагає в обстеженні, прислухується до тонів серця."Цього роболікаря вже жартома називаються Чангботом. Ним керують з ноутбука. Над монітором робота розташовані дві камери та антени. Зображення та звук між лікарем та пацієнтом передаються бездротовим зв'язком. Спеціальні сенсори простору дозволяють роботу об'їжджати перешкоди, оминати стіни та повідомляють, коли хтось наближається ззаду.Близько 250 таких роболікарів вже працюють у громадських шпиталях. Їхня місія - забезпечити надійний візуальний зв'язок між маленькими лікарняними відділеннями та спеціалістами. Чангбот нещодавно почав виконувати функції інструктора. Завдяки йому лікарі-стажери та сім'ї хворих отримали можливість вчитися доглядати за пацієнтами із складними опіками під керівництвом спеціаліста. Раніше ж їм доводилось вчитись лише на фотографіях та методичках.Кевін Чанг (лікар): "Я можу підказати мешканцям будинку, що і як робити, в яку дірку засовувати голки. Як зробити ту чи іншу фотографію, як позначити місце, де треба вколоти голку."Штаб-сержант Хуан Амаріс лежав у відділенні інтенсивної терапії з тяжкими опіками, коли до нього завітав Чангбот. Сам лікар знаходився у Вірджинії, а пацієнт - за 2,5 тисячі кілометрів. Хуан Амаріс (пацієнт): "Чанг сказав: "Я тут, у Вірджинії. Я лише хочу поглянути на ваші рани". Поки я лежав на ліжку, він робив все необхідне за допомогою робота."Пацієнти почуваються комфортніше, коли за ними доглядає спеціаліст, який їх вже знає.Жасмін Амаріс (дружина хворого): "Дуже важливо бачити лікаря, який обстежував вас із самого початку. Він знає, що до чого, і з ним можна підтримувати зв'язок. Навіть якщо лікар знаходиться далеко, він може інколи приходити, робити обстеження, висловлювати свою думку."Схожих роболікарів вже використовують в інших військових медичних центрах для найрізноманітніших цілей. Загалом, результати хороші, але рішення про постійне використання роботів мають прийняти місцеві командири шпиталів.