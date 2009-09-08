11:34
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини науки
      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Роболікар

      268

      Завдяки роботу лікар може віддалено оглянути пацієнта.

      Заклопотаним лікарям складно регулярно обстежувати пацієнтів. Тому у Військово-медичному центрі Брука, що у США, задумались над тим, як забезпечити хворим необхідний догляд. Рішенням проблеми став робот, завдяки якому лікар може оглянути пацієнта, навіть якщо той знаходиться далеко.Цей апарат розробили у рамках військового проекту телемедицини кілька років тому. Лікар Кевін Чанг, який спеціалізується на опіках, одразу ним зацікавився. За допомогою робота він зміг оглядати рани, у той час як хтось інший знімав основні показники стану пацієнта.Кевін Чанг (лікар): "Ви можете працювати з асистентом, який допомагає в обстеженні, прислухується до тонів серця."Цього роболікаря вже жартома називаються Чангботом. Ним керують з ноутбука. Над монітором робота розташовані дві камери та антени. Зображення та звук між лікарем та пацієнтом передаються бездротовим зв'язком. Спеціальні сенсори простору дозволяють роботу об'їжджати перешкоди, оминати стіни та повідомляють, коли хтось наближається ззаду.Близько 250 таких роболікарів вже працюють у громадських шпиталях. Їхня місія - забезпечити надійний візуальний зв'язок між маленькими лікарняними відділеннями та спеціалістами. Чангбот нещодавно почав виконувати функції інструктора. Завдяки йому лікарі-стажери та сім'ї хворих отримали можливість вчитися доглядати за пацієнтами із складними опіками під керівництвом спеціаліста. Раніше ж їм доводилось вчитись лише на фотографіях та методичках.Кевін Чанг (лікар): "Я можу підказати мешканцям будинку, що і як робити, в яку дірку засовувати голки. Як зробити ту чи іншу фотографію, як позначити місце, де треба вколоти голку."Штаб-сержант Хуан Амаріс лежав у відділенні інтенсивної терапії з тяжкими опіками, коли до нього завітав Чангбот. Сам лікар знаходився у Вірджинії, а пацієнт - за 2,5 тисячі кілометрів. Хуан Амаріс (пацієнт): "Чанг сказав: "Я тут, у Вірджинії. Я лише хочу поглянути на ваші рани". Поки я лежав на ліжку, він робив все необхідне за допомогою робота."Пацієнти почуваються комфортніше, коли за ними доглядає спеціаліст, який їх вже знає.Жасмін Амаріс (дружина хворого): "Дуже важливо бачити лікаря, який обстежував вас із самого початку. Він знає, що до чого, і з ним можна підтримувати зв'язок. Навіть якщо лікар знаходиться далеко, він може інколи приходити, робити обстеження, висловлювати свою думку."Схожих роболікарів вже використовують в інших військових медичних центрах для найрізноманітніших цілей. Загалом, результати хороші, але рішення про постійне використання роботів мають прийняти місцеві командири шпиталів.
      blog_ava
      Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
      сьогодні
      9347
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 8 вересня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Президент Зеленський виголосив першу промову у Верховній Раді
      сьогодні , 11:11 Президент Зеленський виголосив першу промову у Верховній Раді
      3109
      "Шахтар" – чемпіон, загострення боротьби за єврокубки та виживання: головні підсумки 29 туру УПЛ
      сьогодні , 10:43 "Шахтар" – чемпіон, загострення боротьби за єврокубки та виживання: головні підсумки 29 туру УПЛ
      Ігор Саджениця 129
      Центробанк России обсчитался почти в 2 раза – промах на миллиарды долларов
      сьогодні , 10:01 Центробанк России обсчитался почти в 2 раза – промах на миллиарды долларов
      Злой Одессит 1628
      Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють
      сьогодні , 08:40 Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють
      Антон Голобородько 14257
      Інавгурація Зеленського: час і розклад заходів
      сьогодні , 08:33 Інавгурація Зеленського: час і розклад заходів
      52790
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук