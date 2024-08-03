Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що безпілотники різних видів забезпечують розвідку та коригування на полі бою. Деякі підрозділи ЗСУ вже мають майстерні для ремонту БпЛА та іншої техніки, яка допомагає працювати з аероприладами.

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Чому потрібен аеронапрямок у війську

За словами кореспондентки, українські військові зазначають, що, за час повномасштабної війни, вони прослідковують еволюцію у підрозділах БПЛА.

Зараз складно уявити військо без БпЛА на різних напрямках. Це і розвідка, і ударна сила, і коригування. У 225 окремому штурмовому батальйоні закликають доєднуватись до такої діяльності тих, хто розбирається в техніці. У війську потрібні також пілоти БпЛА – досвід неважливий, навчать всього,

– зазначила Анна Черненко.

Еволюція дронів

Військовий із взводу безпілотних авіакомплексів 225 ОШБ зауважив, що не уявляє ефективне ведення бойових дій без БпЛА.

Раніше були підрозділи розвідки, які ходили за лінію зіткнення, щоб розуміти, яка ситуація у противника. Зараз робити це не потрібно, адже для цього вже є аеророзвідка, яка досліджує кожен сантиметр землі,

– сказав він.

Черненко також наголосила, що інженери та пілоти БпЛА постійно вдосконалюють свою роботу. Застосування дронів важливе для різних аспектів ведення бойових дій, зокрема для атак по ворогу та для збереження життя українських військових. Необхідно продовжувати донатити, щоб допомагати Силам оборони наближати нашу перемогу.