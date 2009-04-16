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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Робота федрезерву

16:01, 16 квітня 2009 213

Федеральна резервна система США готова відкритись.

За повідомленням американських засобів масової інформації, регулятор розглядає можливість переходу на більш прозору та зрозумілу для ринку систему роботи. Зокрема, ФРС може надавати повнішу інформацію про антикризові заходи, до яких регулятор вдається для відновлення кредитного ринку. Для оперативного інформування центробанк збиратиме прес-конференції та круглі столи з учасниками фінансового ринку.Зазначимо, голова Федрезерву Бен Бернанке неодноразово наголошував на необхідності реформування інформаційної політики очолюваного ним органу. Прозорість роботи ФРС допоможе внести прозорість та більшу довіру на фінансовий ринок, що так необхідно для США в рамках антикризової програми. Очікується, що першим кроком назустріч новій стратегії буде розкриття інформації про обсяги активів Федрезерву, якими він гарантує повернення кредитів фінансовими інституціями.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 квітня 2009
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