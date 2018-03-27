Роботів навчили будувати каркаси будинків

Швейцарські інженери створили автоматизовану систему для будівництва. Яка може зводити дерев'яні конструкції. Роботи можуть самостійно пиляти дошки і збирати їх в єдину конструкцію.

Про це пише nplus1.ru.

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Аби будівля була рівною та стійкою до навантажень, всі елементи повинні бути певної довжини і форми. Тож будівельники. Що займаються зведенням каркасів, мають мати хороші навички роботи з інструментами. Загалом така робота - довгий і важкий процес, що вимагає участі декількох людей.

Тож роботозована система може значно спростити процес зведення каркасних конструкцій.

Ці роботи можуть самостійно виконувати відразу кілька етапів будівництва великих каркасних конструкцій. Перед будівництвом треба створити базову модель, після чого система розіб'є її на деталі потрібної форми і довжини. Далі роботи беруть дошки і бруси, пиляють їх до потрібних розмірів, фрезерують приставляють до потрібних місцях конструкції і просвердлюють у них отвори для кріплення. Щоправда роботи поки не вміють скріплювати елементи конструкції між собою.

Роботи зводять каркас будівлі