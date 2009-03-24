Місцеві науковці розробили робота для подіумів

Вже так повелося, що до чого б не приклали руки японці, без роботів не обійтись. Цьогорічний Токійський тиждень моди - не виняток.Не секрет, що моделі на подіумах не відрізняються особливими емоціями, а їхній поважний погляд скерований, здебільшого, кудись у далечінь. Так і кортить порівняти з роботами. І це вже й не так далеко від істини, як може здатись. Принаймні, так думають невтомні японські інженери.Вітайте, машина HPR-4C - ймовірно, перша представниця моделей майбутнього. Їй, звісно, ще далеко до королев подіуму, як то Кейт Мосс та Лілі Коул, однак ходити та говорити вона вже вміє. Зріст робота становить майже сто шістдесят сантиметрів, а вага - всього сорок три кілограми. На щастя, ніхто не звинуватить робомодель у тому, що вона надто худа. HPR-4C ще не отримала дозволу на спільне дефіле зі справжніми моделями, а тому обмежилась відкриттям модної події.Донна Сґро (австралійський дизайнер): “Я думаю, було чудово приїхати до Японії на цю подію і побачити, як її відкриває робот-модель. Звичайно ж, я б хотіла щось пошити для неї”.Лондонський експерт з моди та редактор газети Daily Telegraph, Гіларі Александер, каже, що це є чудова футуристична новинка. Вона також переконана: ідея вперше продемонструвати робота власне в Японії була дуже доречною. Але Гіларі не думає, що моделі побачать у винаході свою конкурентку і перейматимуться власним майбутнім.Гіларі Александер (редактор рубрики моди газети Daily Telegraph): “Ну, можливо, їй і не треба платити за роботу, але уявіть, скільки може коштувати обслуговування та догляд за цією машиною. А якщо якась з її мікросхем полетить просто на подіумі і вона вийде з ладу?”Розробили робота в Національному інституті передової промислової науки та технологій, які користується підтримкою уряду. Творці HPR-4C кажуть, що машина не задумана, як помічник людям у повсякденних справах чи колега по роботі, хоча більшість японських людиноподібних роботів орієнтовані власне на це.Натомість, робомодель найймовірніше використовуватимуть, наприклад, у парках розваг або ж у фітнес-залах, де вона виконуватиме роль інструктора і демонструватиме, як робити той чи інший рух.