Робовізок для дітей

В американському університеті штату Делавер створили роботизований візок.

Він, переконані вчені, може докорінно змінити життя знерухомлених малят, які страждають на аутизм, церебральний параліч та інші розлади. У цій лабораторії Центру раннього дитячого розвитку науковці вже вчать малечу водінню, спонукаючи її пересуватись та досліджувати навколишнє середовище, адже ці діти потребують допомоги. У непростій справі пошуковцям допомагає робототехніка, завдяки якій і змайстрували дивний, хитромудрий транспорт. Винахід, що радше нагадує якийсь кустарний автомобільчик, є насправді одною з найдосконаліших розробок, яка дозволяє успішно навчати знерухомлених дітей, як оці, пересуватись.Робовізок не лише допомагає освоїти управління за допомогою джойстика - його 36 давачів, скануючи простір, не дозволять у щось врізатися та травмуватися.Ендрю - радісний, гарний та нівроку розумний малюк. Але його вроджена вада хребта не дозволяє йому ні ходити, ні навіть лазити рачки. Однак, тут він показує, що може на рівних бавитись з дітьми у різні ігри. Такі діти як Ендрю цілком залежать від допомоги інших, і їхній світ обмежується переважно тим, до чого вони можуть дотягнутися руками. Лікарям ще належить з'ясувати, чи це впливає на ментальний розвиток дітей. Але хлопцеві пощастило, бо вже у віці 5 місяців його залучили до експериментальної програми Делаверського університету. Мати Ендрю каже, що візок допоміг її синові стати більш самостійним - він просто змінився, коли зрозумів, що може робити те, що йому захочеться.Террі Пеффлі (мати Ендрю): "Він врешті-решт усвідомив, що здатний пересуватися, куди йому заманеться. І навіть, коли він сидів на підлозі прикутий до одного місця, він знав, що лишень його посадять у цю маленьку машину, він зможе кудись поїхати".Вчені Делаверського університету впевнені, що це чи не вперше, коли роботизовану систему використовують для стимуляції людського розвитку.Коул Ґеллоувей (науковець Делаверського університету): "Я думаю, це перший крок в напрямку розуміння того, як оснащений чуттями робот, не задля наукових цілей, може допомогти людині розвиватись".Команда інженерів та педіатрів переконана, що малюки розширюють розуміння свого середовища, досліджуючи його самотужки. Таким чином, наслідки їхніх дій, переживань та розмірковувань впливають на розвиток їхнього мозку. Фізіотерапевт Коул ҐЕллоувей впевнений у тому, що мобільність є життєво важливою для дітей.Коул Ґеллоувей (науковець Делаверського університету): "Власне в цьому полягає свобода - можливість впливати на навколишній світ, а цього не зробити, сидячи удома самому. Це можливо лише серед собі рівних. Ти мусиш йти і вивчати правила гри життя, щоб потім залишити свій слід у цьому світі".Батьки Ендрю тепер сподіваються, що їхній син, який навчився їздити на електричному візку, зможе тепер ходити до дитячого садка.Університет Делаверу вже займається виготовлення патенту на свою розробку і проводить кампанію зі збору коштів, щоб подарувати таку підготовку сотням знерухомлених дітей.