У Харкові внаслідок нещасного випадку 27 липня задихнулися четверо комунальників. Фонд соцстрахування повідомив, що родинам загиблих виплатять компенсації, і закликав роботодавців вжити заходів, щоб уникнути схожих трагедій.

Родичі померлих внаслідок нещасного випадку застрахованих осіб отримають страхові виплати, повідомили у Фонді соціального страхування.

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Наразі сума компенсації невідома. Втім мінімальна щомісячна сума не може бути меншою, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб. Нині це 2 тисячі 118 гривень. Водночас він не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів – 21 тисячі 180 гривень.

Також у Фонді соцстрахування розповіли про результати аналізу тіл загиблих. Він показав основні причини смерті:

відсутність засобів індивідуального захисту, незадовільний стан вентиляційних систем у каналізаційній насосній станції;

незадовільна організація проведення ремонтних і аварійних робіт на водопровідних і каналізаційних спорудах, зокрема допуск працівників без проведення відповідного навчання з питань охорони праці, без оформлення наряду-допуску;

невиконання вимог інструкцій з охорони праці й виконання робіт з грубими порушеннями вимог безпеки праці.

Ми звертаємося до всіх роботодавців і підприємців, які використовують найману працю. Вимагаємо забезпечити безпечне виконання робіт з ремонту й експлуатації водопровідних і каналізаційних мереж, колекторів і колодязів,

– наголосили у Фонді соцстрахування.

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