Родичам загиблих у Харкові комунальникам виплатять компенсації
У Харкові внаслідок нещасного випадку 27 липня задихнулися четверо комунальників. Фонд соцстрахування повідомив, що родинам загиблих виплатять компенсації, і закликав роботодавців вжити заходів, щоб уникнути схожих трагедій.
Родичі померлих внаслідок нещасного випадку застрахованих осіб отримають страхові виплати, повідомили у Фонді соціального страхування.
Важливо Трагедія в Харкові: четверо комунальників загинули під час ремонтних робіт – фото, відео 18+
Наразі сума компенсації невідома. Втім мінімальна щомісячна сума не може бути меншою, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб. Нині це 2 тисячі 118 гривень. Водночас він не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів – 21 тисячі 180 гривень.
Також у Фонді соцстрахування розповіли про результати аналізу тіл загиблих. Він показав основні причини смерті:
- відсутність засобів індивідуального захисту, незадовільний стан вентиляційних систем у каналізаційній насосній станції;
- незадовільна організація проведення ремонтних і аварійних робіт на водопровідних і каналізаційних спорудах, зокрема допуск працівників без проведення відповідного навчання з питань охорони праці, без оформлення наряду-допуску;
- невиконання вимог інструкцій з охорони праці й виконання робіт з грубими порушеннями вимог безпеки праці.
Ми звертаємося до всіх роботодавців і підприємців, які використовують найману працю. Вимагаємо забезпечити безпечне виконання робіт з ремонту й експлуатації водопровідних і каналізаційних мереж, колекторів і колодязів,
– наголосили у Фонді соцстрахування.
Трагедія в Харкові: коротко
- У Харкові на проспекті Гагаріна під час ремонтних робіт загинуло четверо комунальників. За попередніми даними, вони задихнулися й отруїлися аміаком.
- Трагедія сталася близько 14 години. У поліцію подзвонив один з працівників комунального підприємства "Харківводоканалу" й повідомив про загибель своїх колег.
- Як з'ясували поліцейські, на території мулових полів міських очисних споруд один з працівників втратив свідомість і впав у колодязь. Йому кинулись допомогти троє інших співробітників комунального підприємства – двоє чоловіків і жінка. Усі вони загинули.