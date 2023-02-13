Родичів ще 143 людей шукають: жахливі історії під час перепоховань у звільненому Ізюмі

Ізюм Харківської області надзвичайно постраждав від окупації російськими військами. У звільнене місто потрохи повертається життя – відкриваються магазини, відновлюється сфера послуг, починають працювати відділення банків.

Водночас в Ізюмі почався важливий процес перепоховань людей, які загинули під час окупації. Вони були знайдені в ізюмському могильнику серед лісу. Про це 24 Каналу сказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Ідентифікували не усіх

Багато решток ізюмчан довелося ідентифікувати за ДНК. Чимало людей роз'їхалися, тож довелося надсилати зразки біоматеріалів через пошту із-за кордону. Нещодавно перші ідентифіковані тіла почали видавати на перепоховання.

"При нас на двох кладовищах поховали 5 людей. Одна з жертв – людина, яка загинула на Першотравневій, 2 – тепер це вулиця Пам'яті. Там у підвалі ховалося 500 людей, майже усі вони загинули. Лише кілька людей дивом вижили", – розповіла Черненко.

Крім того, поховали людей, які потрапили під обстріли. Одна родина прощалася з трьома своїми родичами – жінкою та її двома дітьми.

Дуже важко з прощаннями, тому що багато людей з різних причин не можуть приїхати до Ізюма, вони за кордоном. Вкрай емоційні прощання, тому що вони проходять масово. Буває так, що за тиждень ховають 10 – 12 людей,

– зауважила кореспондентка.

Скільки це триватиме – передбачити важко. Наразі не усі тіла ідентифіковані, процедури тривають.

"Поховали бабусю моєї дружини, Померла вона під час бомбардувань на Першотравневій, 2. В неї День народження був 8 березня, а 9 березня вона загинула", – поділився родич загиблої Антон Комаров.

За словами колишнього чоловіка загиблої Володимира Переверзєва, рятувальники дістали її з-під руїн і знесли в погріб. 31 березня жінку поховали у лісі.

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Останнє поховання цього тижня відбудеться у п'ятницю, 17 лютого. Відтак буде 22 особи, які були перепоховані після процедури ексгумації.

Цей процес тільки почався. Перепоховання проводиться за кошт місцевого бюджету,

– відзначив заступник Ізюмського міського голови.

Наразі родичів 143 людей ще шукають. Є люди, які не знають, де саме поховані їхні близькі. "Ми беремо в них біологічні матеріали. Можливо, їхні родичі будуть підпадати під ці тіла", – зазначає старша слідча Слідчого управління поліції Харківщини.

Процес може бути доволі тривалим. Якщо не вдасться знайти родичів, тіла ховатимуть пізніше відповідно до законних процедур.

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