Родичів ще 143 людей шукають: жахливі історії під час перепоховань у звільненому Ізюмі
Ізюм Харківської області надзвичайно постраждав від окупації російськими військами. У звільнене місто потрохи повертається життя – відкриваються магазини, відновлюється сфера послуг, починають працювати відділення банків.
Водночас в Ізюмі почався важливий процес перепоховань людей, які загинули під час окупації. Вони були знайдені в ізюмському могильнику серед лісу. Про це 24 Каналу сказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
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Ідентифікували не усіх
Багато решток ізюмчан довелося ідентифікувати за ДНК. Чимало людей роз'їхалися, тож довелося надсилати зразки біоматеріалів через пошту із-за кордону. Нещодавно перші ідентифіковані тіла почали видавати на перепоховання.
"При нас на двох кладовищах поховали 5 людей. Одна з жертв – людина, яка загинула на Першотравневій, 2 – тепер це вулиця Пам'яті. Там у підвалі ховалося 500 людей, майже усі вони загинули. Лише кілька людей дивом вижили", – розповіла Черненко.
Крім того, поховали людей, які потрапили під обстріли. Одна родина прощалася з трьома своїми родичами – жінкою та її двома дітьми.
Дуже важко з прощаннями, тому що багато людей з різних причин не можуть приїхати до Ізюма, вони за кордоном. Вкрай емоційні прощання, тому що вони проходять масово. Буває так, що за тиждень ховають 10 – 12 людей,
– зауважила кореспондентка.
Скільки це триватиме – передбачити важко. Наразі не усі тіла ідентифіковані, процедури тривають.
"Поховали бабусю моєї дружини, Померла вона під час бомбардувань на Першотравневій, 2. В неї День народження був 8 березня, а 9 березня вона загинула", – поділився родич загиблої Антон Комаров.
За словами колишнього чоловіка загиблої Володимира Переверзєва, рятувальники дістали її з-під руїн і знесли в погріб. 31 березня жінку поховали у лісі.
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Останнє поховання цього тижня відбудеться у п'ятницю, 17 лютого. Відтак буде 22 особи, які були перепоховані після процедури ексгумації.
Цей процес тільки почався. Перепоховання проводиться за кошт місцевого бюджету,
– відзначив заступник Ізюмського міського голови.
Наразі родичів 143 людей ще шукають. Є люди, які не знають, де саме поховані їхні близькі. "Ми беремо в них біологічні матеріали. Можливо, їхні родичі будуть підпадати під ці тіла", – зазначає старша слідча Слідчого управління поліції Харківщини.
Процес може бути доволі тривалим. Якщо не вдасться знайти родичів, тіла ховатимуть пізніше відповідно до законних процедур.
Масові поховання в Ізюмі
- Після втечі окупантів з Харківщини на деокупованих територіях почали знаходити масові поховання. Зокрема, під Ізюмом виявили могили з сотнями тіл.
- За даними Нацполіції, вдалося ексгумувати 427 тіл, з них: 202 тіла жінок, 189 тіл чоловіків та 5 тіл дітей. Проте 11 тіл настільки знівечені, що встановити їхню стать неможливо, це завдання судово-медичних експертів. Також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців.
- Як розповів співробітник ритуальної служби міста, спершу окупанти заборонили будь-які поховання, мовляв, самі цим займатимуться. Проте через деякий час все ж дозволили. Міст, який розділяє місто, був зруйнований, тому тіла для поховання доводилося транспортувати пішки.
- Росіяни вбивали ізюмчан цілими родинами. Так, на місці масового поховання під Ізюмом знайшли могили шістьох членів сім'ї Столпакових.
- Після початку ексгумації тіл в деокупованому Ізюмі весь світ облетіло фото руки з синьо-жовтим браслетом. Оксана Сова з Нікополя, що на Дніпропетровщині, через фото упізнала свого чоловіка – Сергія.