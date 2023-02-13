Родственников еще 143 человека ищут: ужасные истории во время перезахоронений в освобожденном Изюме
Изюм Харьковской области невероятно пострадал от оккупации российскими войсками. В освобожденный город понемногу возвращается жизнь – открываются магазины, восстанавливается сфера услуг, начинают работать отделения банков.
В то же время в Изюме начался важный процесс перезахоронений людей, погибших во время оккупации. Они были найдены в изюмском могильнике среди леса. Об этом 24 Канала сказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
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Идентифицировали не всех
Немало остатки изюмчан пришлось идентифицировать по ДНК. Многие разъехались, поэтому пришлось присылать образцы биоматериалов через почту из-за границы. Недавно первые идентифицированные тела начали выдавать на перезахоронение.
"При нас на двух кладбищах похоронили 5 человек. Одна из жертв – человек, погибший на Первомайской, 2 – теперь это улица Памяти. Там в подвале скрывалось 500 человек, почти все они погибли. Лишь несколько человек чудом выжили", – рассказала Черненко.
Кроме того, похоронили попавших под обстрелы людей. Одна семья прощалась с тремя своими родственниками – женщиной и двумя детьми.
Очень тяжело с прощаниями, потому что многие люди по разным причинам не могут приехать в Изюм, они за границей. Крайне эмоциональные прощания, потому что они проходят массово. Бывает так, что за неделю хоронят 10 – 12 человек,
– заметила корреспондентка.
Сколько это продлится – предугадать трудно. В настоящее время не все тела идентифицированы, процедуры продолжаются.
"Похоронили бабушку моей жены, умерла она во время бомбежек на Первомайской, 2. У нее День рождения был 8 марта, а 9 марта она погибла", – поделился родственник погибшей Антон Комаров.
По словам бывшего супруга погибшей Владимира Переверзева, спасатели достали ее из-под руин и снесли в погреб. 31 марта женщину похоронили в лесу.
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Последнее захоронение на этой неделе состоится в пятницу, 17 февраля. Следовательно, будет 22 человека, которые были перезахоронены после процедуры эксгумации.
Этот процесс только начался. Перезахоронение производится за счет местного бюджета,
– отметил заместитель Изюмского городского головы.
Родственников 143 человек еще ищут. Есть люди, которые не знают, где похоронены их близкие. "Мы берем у них биологические материалы. Возможно, их родственники будут подпадать под эти тела", – отмечает старший следователь Следственного управления полиции Харьковщины.
Процесс может быть достаточно длительным. Если не удастся найти родственников, тела будут хоронить позже в соответствии с законными процедурами.
Массовые захоронения в Изюме
- После бегства оккупантов из Харьковщины на деоккупированных территориях начали находить массовые захоронения. В частности, под Изюмом обнаружили могилы с сотнями тел.
- По данным Нацполиции, удалось эксгумировать 427 тел, из них: 202 тела женщин, 189 тел мужчин и 5 тел детей. Однако 11 тел настолько изуродованы, что установить их пол невозможно, это задача судебно-медицинских экспертов. Также в братской могиле в этом городе было обнаружено 21 тело украинских военнослужащих.
- Как рассказал сотрудник ритуальной службы города, сначала оккупанты запретили любые захоронения, мол, сами этим будут заниматься. Однако спустя некоторое время все же разрешили. Мост, разделяющий город, был разрушен, поэтому тела для погребения приходилось транспортировать пешком.
- Россияне убивали изюмчан целыми семьями. Так, на месте массового захоронения под Изюмом обнаружили могилы шестерых членов семьи Столпаковых.
- После начала эксгумации тел в деоккупированном Изюме весь мир облетело фото руки с сине-желтым браслетом. Оксана Сова из Никополя на Днепропетровщине через фото узнала своего мужа – Сергея.