Британці налаштувалися на рок.

У Лондоні відбулася прем’єра нової комедії Річарда Кертіса “Рок-хвиля”. Комедійний режисер відомий українському глядачеві такими стрічками як “Бріджит Джоунс”, “Бріджит Джоунс:межі розумного”, “Справжнє кохання”, “Ноттінг Хілл” та інші. У новій романтичній комедії Кертіса головні ролі виконали Емма Томпсон, Філіп Сеймур Гоффман та Джемма Артертон.Джемма Артертон (акторка): “Останнім часом мені доводилося виконувати серйозні ролі, інколи навіть досить важкі. І коли я прийшла сюди на зйомок, тут усе виявилося протилежним. Лише сміх, сміх усюди, кольори, музика, увесь час жарти. все зводилося до того, аби усіх розсмішити, навіть поза камерою. Я весь час реготала. Зйомки було чудовими”.У стрічці “Рок-хвиля” розповідається про так званий п’яний корабель, що тероризував Британію ще у 60-х. Кілька шибайголов облаштували на кораблі піратську радіостанцію, транслюючи рок-пісні та веселі мелодії. На українських екранах стрічка “Рок-хвиля” з’явиться вже 7 травня.