Rolls-Royce 200EX

Великі автошоу - це завжди щось нереальне.

На них панує штучна атмосфера з шуму та світла, наповнена ось такими блискучими новими автомобілями, які можна буде придбати коли-небудь у майбутньому, а може й ні.Менша та дешевша версія Phantom завжди була у планах Rolls-Royce, зокрема завдяки успіху Bentley. Ймовірно, ринок для автомобіля, кращого від мерседесівського S-Class та із вдвічі меншою ціною, аніж топова модель, таки існує. Але хіба час, коли решта автоіндустрії відчуває серйозні проблеми, є найбільш вдалим?Том Первз (глава Rolls-Royce): "Немає кращого моменту для представлення нового продукту, аніж скрутні часи. Адже саме тоді люди шукають щось цінне та щось нове. І дуже позитивно, принаймні для нас, що на початку наступного року ми виводимо на ринок модель RR4, адже вважаємо, що вона зміцнить наш бізнес."Але навіть попри скруту, навіть з ідеальними ринковими умовами, чи матиме попит автомобіль, на якому красується значок британської компанії, але який не є справжнім Rolls-Royce?Том Первз (глава Rolls-Royce): "Компанія Rolls-Royce була дуже успішною, вона представлена на всіх світових ринках, отож ми знаходимось там, де покупці люксових автомобілів справді існують. Географічно це не нові ринки, демографічно - можливо, психографічно - ні. У наших клієнтів є дві спільні риси: вони бажають володіти найкращим, та мати таку можливість."Перед дизайнером нового Rolls-Royce постало складне завдання - залишити ту ж радіаторну решітку, але зробити її інакшою.Ян Кемерон (головний дизайнер Rolls-Royce): "Це - інший вид продукції для іншого випадку, це - діловий костюм, а Phantom більше схожий на смокінг. Якщо Phantom - це формальність, зовнішній вигляд, то цей автомобіль - більш неформальний, у його формі більше динаміки. Ви згадали про радіаторну решітку - вперше за понад 100 років у нас з'явилась решітка, яка виглядає як повітрозабирач, а не як грецький храм."Більший від 7-ої серії BMW, на платформі якої і сконструйований, менший від Phantom, із меншою версією стандартної V-подібної "дванадцятки", 200EX надійде до продажу наступного року та коштуватиме понад 200 тис. євро.Наразі ж це - все ще концепт. Втім, у компанії сподіваються, що він поверне славу імені модельного ряду 1906-1926 років Silver Ghost.Таке довголіття - неначе дар для цієї марки, однак немає жодних сумнівів, що Rolls-Royce намагається усіма можливими способами оновлювати модельний ряд, аби він завжди був сучасним та у найкращих традиціях компанії.Найважче завдання постало, напевно, перед командою дизайнерів, якій треба було виразити комбінацію старого та нового у першу чергу візуально. Ян Кемерон (головний дизайнер Rolls-Royce): "Ройс завжди намагався змінити радіаторну решітку, але у нього ніколи не виходило. Ми змінили її форму дуже повільно, однак, на мою думку, якби він був з нами сьогодні, то зробив би саме так."Тимчасом, на компанію тиснуть важливіші проблеми. Чи буде трошки менший та дешевший Rolls-Royce таким же кризотривким, як повнорозмірна та дорожча модель? Чи завершиться рецесія до початку продажу цього автомобіля? Чи не шкодуватиме Rolls-Royce, що 200EX не притримали ще рік чи два?