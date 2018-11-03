Роман Зозуля забив ефектний гол у падінні через себе: відео
Український нападник Роман Зозуля приніс перемогу клубу "Альбасете" у Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії). Особливо ефектним виявився його гол у ворота суперників.
"Альбасете" виграв на власному полі у матчі проти "Хімнастіка" 2:0. Перший гол було забито на 16-ій хвилині. Альбентоса у боротьбі з українцем зрізав м’яч у власні ворота після прострілу.
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А вже на 22-ій хвилині відзначився і сам Зозуля. Він пробив у падінні через себе під дальню штангу, перекинувши воротаря.
Відео голів у матчі Альбасете – Хімнастік
Завдяки цій перемозі "Альбасете" піднявся на 5 місце з 20 очками у активі. Лідирує ж "Малага", у якої поки 25 очок.
Джерело: 24 Канал
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