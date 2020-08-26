Романа Борисенка звільнили з посади заступника голови НБУ
Заступника голови Нацбанку Романа Борисенка звільнили із займаної посади. Він керував фінансово-адміністративним і оперативним блоком діяльності НБУ і пішов з установи за власним бажанням.
Відповідне рішення ухвалила Рада Нацбанку на позачерговому засіданні 26 серпня, передає Інтрефакс-Україна. Перед тим Борисенко подав заяву на звільнення за власним бажанням.
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Як повідомив агентству Інтерфакс-Україна член Ради НБУ Віталій Шапран, на місце Борисенка нікого не призначили.
Що відомо про Борисенка
- Роман Борисенко народився у 1978 у Шостці Сумської області, проживає у Києві, одружений, має двох дітей.
- У банківській системі України працює понад 16 років.
- З 2001-го до 2014 року працював у банку "Аваль", пройшов шлях від економіста до заступника директора департаменту – начальника управління департаменту персоналу.
- Заступник голови Національного банку з жовтня 2016 року.
- З серпня 2016 року виконував обов’язки заступника Голови Національного банку.
- Член Правління Національного банку з жовтня 2016 року.
- До сфери управління Романа Борисенка належали питання фінансів, операційної діяльності, управління персоналом та забезпечення діяльності Національного банку.
- Був головою Бюджетного комітету Національного банку, головою Тендерного комітету Національного банку.