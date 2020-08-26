Заступника голови Нацбанку Романа Борисенка звільнили із займаної посади. Він керував фінансово-адміністративним і оперативним блоком діяльності НБУ і пішов з установи за власним бажанням.

Відповідне рішення ухвалила Рада Нацбанку на позачерговому засіданні 26 серпня, передає Інтрефакс-Україна. Перед тим Борисенко подав заяву на звільнення за власним бажанням. Важливо НБУ відніс банк "Аркада" до проблемних: які це матиме наслідки для вкладників Як повідомив агентству Інтерфакс-Україна член Ради НБУ Віталій Шапран, на місце Борисенка нікого не призначили. Що відомо про Борисенка Роман Борисенко народився у 1978 у Шостці Сумської області, проживає у Києві, одружений, має двох дітей.

У банківській системі України працює понад 16 років.

З 2001-го до 2014 року працював у банку "Аваль", пройшов шлях від економіста до заступника директора департаменту – начальника управління департаменту персоналу.

Заступник голови Національного банку з жовтня 2016 року.

З серпня 2016 року виконував обов’язки заступника Голови Національного банку.

Член Правління Національного банку з жовтня 2016 року.

До сфери управління Романа Борисенка належали питання фінансів, операційної діяльності, управління персоналом та забезпечення діяльності Національного банку.

Був головою Бюджетного комітету Національного банку, головою Тендерного комітету Національного банку.