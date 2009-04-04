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Roomsafari

Дизайн 14:53, 4 квітня 2009 150

Крістіна Ноґте та Чуль Чоґ обожнюють Берлін.

І всю свою любов до цього міста дизайнери втілюють у своїй доволі неординарній та часто інноваційній продукції. Під загадковим іменем Roomsafari вони творять такі незвичні експонати як фруктова ваза "Рейка" та підставка для гарячого посуду "Брюс".Крістіна Ноґте (дизайнерка): "Із назви компанії, Roomsafari, можна зробити висновок, що ми зосереджуємося на мобільності та простоті. Ми також позиціонуємо наші товари як такі, що спрощують життя. На нашу думку найважливіше - це функціональність. Проте, в дизайні повинен залишатися й азарт та естетична краса."Beachboys - два в одному - комплект для пляжних розваг та дошка для нарізання. Функціональність та розваги йдуть нога в ногу в Roomsafari.Крістіна із Шварцвальду та Чуль із Південної Кореї нерозлучні як вдома, так і на роботі. Власну компанію дизайнери заснували більш ніж шість років тому. Сьогодні Roomsafari вважають однією із кращих майстерень у Берліні.Крістіна Ноґте (дизайнерка): "Тутешнє життя просто вражає. Берлін недороге місто. Тут за дешево можна придбати будь-що. А це дуже добре, коли йдеться про фінансування власного бізнесу. Адже таким чином із самого початку можна дозволити собі експериментувати."Мало де у світі можна знайти таку силу силенну дизайнерських майстерень, як у Берліні. І це не згадуючи численні виставки та ярмарки присвячені галузі, як то DesignMai, які привертають тисячі і тисячі поціновувачів дизайну зі всього світу.Більшість із того, що творять в Roomsafari - лауреати престижних премій. Окрім цього, чимало робіт Крістіни та Чуля вже довший час знаходяться в колекціях численних музеїв та галерей у світі.Чуль Чоґ (дизайнер): "Наші роботи можна побачити в Японії, до прикладу. У нас є дистриб’ютори, які займаються розповсюдженням наших товарів." Ось це - практично невагомий та простий у користуванні вішак для одягу від Roomsafari. Його легко зібрати, він тримається купи без зайвих гайок та цвяхів і дуже та дуже зручний.Реалізовують ідеї Крістіни та Чуля в майстерні для неповносправних. Тут роблять більшість роботи - від виготовлення прототипів до масового виробництва. Наразі місцеві майстри працюють над ніжкою для парасольки. І Чуль Чоґ навіть вигадав спосіб, як можна із легкістю виготовляти цей продукт у великих кількостях. Сам же дизайнер цінує тісну співпрацю, в результаті чого на світ народжуються воістину геніальні продукти.Чуль Чоґ (дизайнер): "Я слідкую за виробництвом від початку і до самого кінця. Тобто від ідеї й аж до їхнього втілення в життя та пакування." Своїм феноменальним інтер`єром та й зрештою і самою назвою й інтернет сайтом команді Roomsafari завдячує бутік "Вreathe". Тут обидва дизайнери отримали повну свободу дій. Проте, вирішили обмежитися плексигласом та горіховим деревом. Крістіна Ноґте (дизайнерка): "Ми б не хотіли, аби Roomsafari вважали чимось суто берлінським. Нам хотілося б мати міжнародну репутацію. А що більш важливо, щоб нас пізнавали як незалежних дизайнерів." До творчого підходу в оформленні власної домівки дизайнери заохочують й своїх клієнтів. Так, до прикладу, ось цю лампу можна модифікувати як заманеться, обв`язавши дашок тим будь-яким матеріалом, який вам припаде до душі.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 квітня 2009
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