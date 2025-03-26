Загалом ППО збила 12 БпЛА у межах регіону. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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Що відомо про наслідки атаки на Черкащину

Більшість російських ударних дронів цілилися на обласний центр Черкащини.

На щастя, минулось без потерпілих. Це найголовніше,

– наголосив голова ОВА.

Однак, на жаль, є руйнування.

Росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури. Там сталася пожежа, але її уже ліквідували.

Також уламками БпЛА понівечили складські приміщення одного із приватних підприємств.

Станом на ранок середи обстеження території ще триває.