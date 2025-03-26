Загалом ППО збила 12 БпЛА у межах регіону. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
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Що відомо про наслідки атаки на Черкащину
Більшість російських ударних дронів цілилися на обласний центр Черкащини.
На щастя, минулось без потерпілих. Це найголовніше,
– наголосив голова ОВА.
Однак, на жаль, є руйнування.
Росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури. Там сталася пожежа, але її уже ліквідували.
Також уламками БпЛА понівечили складські приміщення одного із приватних підприємств.
Станом на ранок середи обстеження території ще триває.