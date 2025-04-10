Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста.

Дарницький район, були пошкоджені приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищена одна з господарчих споруд. Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації.

Голосіївський район, внаслідок ворожої атаки сталось загоряння складського приміщення.

Усі пожежі, спричинені атакою — ліквідовано. До гасіння та ліквідації наслідків були залучені понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки.

