Повідомляє 24 Канал з посиланням на Військово-морські Сили ЗС України. Ракета була випущена з російського літака Су-57.

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Що відомо про атаку на порт "Південний"

Росіяни продовжують завдавати ударів на цивільну інфраструктуру України. Зокрема під ударом опинився порт "Південний".

Екіпаж одного з катерів Військово-морських Сил Збройних Сил України знищив ворожу ракету Х-59, яка була випущена з літака Росії Су-57 та спрямована на цивільну інфраструктуру морського торгівельного порту Південний,

– йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗС України наголосили, що разом з іншими підрозділами складових Сил оборони будуть продовжувати нищити ворога на землі, морі та в повітрі.

До слова, у ніч на 25 січня російські війська випустили "Шахеди" по України, зокрема під ударом опинилася Київщина. Внаслідок атаки пошкоджено 9-поверховий будинок, а також загорілася будівля виробничого приміщення.