Так, армія, що кидає десант в оборону вже перебуває не в кращому становищі. Таку думку 24 Каналу висловив військовий ЗСУ, а до війни український політолог Кирило Сазонов.

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Військовий ЗСУ пояснив, що нормальний десант – не вчорашній призов – навчали абсолютно іншим речам. Штурмовиків навчали рейдам у тил противника, раптовим захопленням об'єктів, а ніяк не оборонним діям.

Тримати оборону десантників не вчать, це інше. Якщо росіяни вимушені кидати десант, це означає, що у них немає піхоти чи тих, хто сидітиме в окопах,

– зауважив Сазонов.

За його словами, росіянам те й лишається, що пишатися тим, що вони кидають десантників в оборону. Хоча до цього вони перекидали штурмовиків і з Білорусі, і глибини Росії, і з-під Херсона з розрахунком на наступальні дії.

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"Не виключено, що буде удар з боку Кремінної по Лисичанську й тоді ми їх усіх будемо відрізати від постачання на Бахмутському напрямку. Їм доведеться або опинитися в котлі, або дуже швидко робити "жест доброї волі" на Південь", – додав військовий ЗСУ.

Втрати окупантів станом на 31 січня

Російські загарбники щодня зазнають втрат особового складу. Лише протягом минулої доби українські військові знищили 850 ворогів. Станом на 31 січня наші захисники ліквідували 127 500 бійців.

Крім того, країна-агресорка зазнає неабияких втрат у військовій техніці. На брухт вже перетворилися: