У ніч проти 24 лютого Росія використала для дронового удару по Україні 185 БпЛА різних типів. Вранці в країні оголосили повітряну тривогу через небезпеку ракетних ударів, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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Є загроза пусків ракет
24 лютого 2025 року виповнюється три роки повномасштабному вторгненню Росії в Україну. До столиці на роковини прибула низка світових лідерів.
Вочевидь, росіяни вирішили полякати європейських союзників Києва, і близько 11:00 підняли у небо МіГ-31К. Ймовірність ракетних ударів зберігається для всіх українських регіонів.
Ракетна небезпека по всій території України!
Зліт МіГ-31К!,
– попередили військові.