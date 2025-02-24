У ніч проти 24 лютого Росія використала для дронового удару по Україні 185 БпЛА різних типів. Вранці в країні оголосили повітряну тривогу через небезпеку ракетних ударів, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Є загроза пусків ракет

24 лютого 2025 року виповнюється три роки повномасштабному вторгненню Росії в Україну. До столиці на роковини прибула низка світових лідерів.

Вочевидь, росіяни вирішили полякати європейських союзників Києва, і близько 11:00 підняли у небо МіГ-31К. Ймовірність ракетних ударів зберігається для всіх українських регіонів.

Ракетна небезпека по всій території України!

Зліт МіГ-31К!,

– попередили військові.