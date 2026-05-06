В Росії погрожують вдарити по "центрах прийняття рішень" у Києві

Росія посилила риторику напередодні 9 травня та виступила з прямими погрозами на адресу України. У Москві заявили про можливість ударів по Києву, зокрема по "центрах ухвалення рішень".

Іноземні дипломатичні місії закликали заздалегідь евакуювати персонал зі столиці України. З відповідною заявою виступила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Що відомо про погрози Росії?

У Росії заявили, що можуть завдати ударів по Києву у разі дій України під час святкування 9 травня. Йдеться, зокрема, про атаки "по центрах ухвалення рішень".

МЗС Росії настійно закликає з максимальною відповідальністю поставитися до цього попередження та забезпечити завчасну евакуацію персоналу дипломатичних і інших представництв із Києва,

– сказала Захарова.

У Москві також підкреслюють, що відповідь буде "неминучою" у разі реалізації Україною нібито "злочинних планів".

За інформацією російської сторони, МЗС направило офіційні ноти всім акредитованим дипломатичним місіям і міжнародним організаціям. У документі прямо зазначено, що іноземним державам рекомендують "забезпечити завчасну евакуацію з міста Київ персоналу дипломатичних та інших представництв, а також громадян".

Крім того, у ноті міститься і пряма погроза: "Збройні сили Російської Федерації завдадуть удару у відповідь, у тому числі по центрах ухвалення рішень, у разі реалізації Києвом терористичних задумів у дні святкування".

Як коментує напружену ситуацію перед 9 травням Зеленський?

Президент України заявив, що оголошене Києвом перемир'я 5 – 6 травня фактично не відбулося через дії Росії. Попри ініціативу України щодо повного припинення вогню, російські війська продовжили атаки по всій лінії фронту та обстріли мирних міст.

За словами Зеленського, протягом дня надходили постійні повідомлення про удари з різних регіонів України. Йдеться про Донеччину, Харківщину, Дніпровщину, Сумщину, Чернігівщину, Запоріжжя та Херсонщину. Зокрема, президент зазначив, що Росія здійснила понад 1800 випадків порушень режиму тиші лише за кілька годин.

Президент наголосив, що Росія не припинила жодного виду воєнної активності, попри заяви про можливість перемир'я. У звʼязку з цим Україна діятиме відповідно до ситуації.

"Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. Будемо діяти дзеркально – залежно від того, як розвиватиметься ситуація", – заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна передала Москві чітку пропозицію щодо припинення вогню та переходу до дипломатичного врегулювання.

Окремо глава держави різко висловився щодо пріоритетів російського керівництва.

Якщо ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого – це інша справа,

– зазначив президент.

Що ще казав Зеленський щодо параду у Росії?

Зеленський заявив про активне переміщення російських систем протиповітряної оборони до Москви. За його словами, Росія формує додаткові кільця ППО навколо столиці, перекидаючи комплекси з інших регіонів.

Зеленський наголосив, що такі дії свідчать про зміну військових пріоритетів Росії та концентрацію ресурсів на захисті Москви. Водночас це, за його словами, призводить до послаблення оборони в інших регіонах країни.

Він підкреслив, що російське керівництво більше дбає про безпеку параду в Москві, ніж про власні регіони. Зеленський додав, що це відкриває для України додаткові оперативні можливості.