Про це пише Суспільне.
Що відомо про атаку?
Повітряну тривогу у столиці оголошували вже не вперше за ранок. Зокрема, о 10:04 вона лунала через дронову загрозу.
Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про реактивний безпілотник, що рухався курсом з півночі курсом на Київ, а саме у бік Труханового острова.
Вже близько 10:17 у столиці почули звук вибуху. Мер Києва Віталій Кличко проінформував, що ворог поцілив у дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце атаки.
За кілька хвилин ще один реактивний БпЛА ворога летів на Київ повз Нові Петрівці.