Про це пише Суспільне.

Що відомо про атаку?

Повітряну тривогу у столиці оголошували вже не вперше за ранок. Зокрема, о 10:04 вона лунала через дронову загрозу.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про реактивний безпілотник, що рухався курсом з півночі курсом на Київ, а саме у бік Труханового острова.

Вже близько 10:17 у столиці почули звук вибуху. Мер Києва Віталій Кличко проінформував, що ворог поцілив у дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце атаки.

За кілька хвилин ще один реактивний БпЛА ворога летів на Київ повз Нові Петрівці.