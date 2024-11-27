Такою інформацією з 24 Каналом поділився заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зазначивши, що наслідком цього є зростання цін на офіційне житло й тисячі українських родин, які залишилися без своїх квартир.

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Навіщо ворог відбирає майно в українців

Російські загарбники ухвалили цілий закон про нерухомість, який діє на території окупованої Запорізької області. Він передбачає офіційний "віджим" майна українців. Цей процес ворог називає "націоналізацією".

Ситуація просто жахлива. Наслідками є те, що люди втрачають своє майно, яке їм реально належить. Лише через те, що не захотіли або не змогли отримати окупантські документи й пройти всі "кола пекла", зареєструватися в їхніх реєстрах,

– пояснив Дудукалов.

Але є гарний момент – так звана "націоналізація" буксує. Росіяни не можуть організувати цей процес. Реєстри глючать, черги неймовірні. Навіть якщо є бажання, це все одно займе багато часу. Відповідно "віджати" його також непросто.

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Що росіяни роблять з нерухомістю

Водночас інвентаризація порожньої житлової нерухомості, в якій ніхто не мешкає, є процесом ледве не номер один. Буває, навіть проводять збори у багатоквартирних будинках і розпитують, мовляв, "а хто тут проживає, а хто тут не проживає".

Може бути таке, що людини просто не було вдома. Окупанти без неї провели збори і її квартиру зафіксували як порожню. Наслідок: людина ходить оббиває пороги цих так званих чиновників і намагається довести, що це все-таки її квартира і вона там живе. Іноді навіть це не вдається,

– зазначив заступник голови Бердянської райради.

Все робиться для того, аби "віджати" житло. Нерідко його віддають росіянам, які приїжджають в окупацію працювати або, як анонсувала сама ж "влада", продають нерухомість та наповнюють місцевий бюджет.

У результаті неймовірно зростають ціни на офіційне житло й тисячі родин лишаються без своїх квартир, у яких незрозуміло хто проживає.

Зазначимо, 22 листопада Сили оборони вразили важливий склад у порту Бердянська, де зберігалися залишки військової техніки та окупанти.