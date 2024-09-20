Для перевезення техніки з острова використовували авіацію або флот. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Скільки техніки було вивезено з острова Сахалін

Автори статті підтверджують свої спостереження супутниковими знімками. На них видно, що з моменту початку повномасштабного вторгнення з бази було вивезено понад 250 одиниць бронетехніки.

Вона розташована в Южно-Сахалінському та вважається найвіддаленішою від фронту, знаходячись на відстані 6 тисяч км від України. Для транспортування техніки з острова використовували авіацію або флот.

Росія вивозить техніку з Сахаліну / Фото росЗМІ

На 2020 рік на базі "Дачне" на відкритому зберіганні знаходилося 593 одиниці бронетехніки. До травня 2024 року їх кількість зменшилася до 342, що є 43% від загальної кількості.

До початку війни з Україною на базі було дев'ять ангарів, але до 2024 року залишилося лише п'ять, оскільки інші були зруйновані. Припускається, що в них також зберігалася техніка, проте її точну кількість визначити неможливо.

На базі могли перебувати: