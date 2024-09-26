Росіяни випустили 2 аеробалістичні ракети "Кинджал". 24 Канал закликає перебувати в укриттях цивілного захисти до сигналу відбою повітряної тривоги.

Дивіться також Що відомо про винищувачі МіГ-31К, які були уражені ГУР на аеродромі "Саваслейка"

Що відомо про пуски "Кинджалів"

О 10:00 Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!,

– написали в Повітряних силах.

Вже за хвилину у відомстві заявили пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" курсом на Хмельниччину. Через дві хвилини пролунали повторні вибухи.

Моніторингові канали повідомляють, що вибухи пролунали в Хмельницької області.