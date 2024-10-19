Про це повідомили у моніторинговому телеграм-каналі. На той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Ворог атакував Черкаси

У суботу, 18 жовтня, близько 8 години ранку у Повітряних силах попередили про небезпеку для Черкас. Зокрема, там проінформували про рух ракети в сторону міста.

Ракета у напрямку Черкас,

– ідеться в повідомленні.

Через хвилину там попросили жителів міста негайно пройти в укриття.