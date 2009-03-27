Росія: Біатлон

Знову бракує швидкості.

Вже вкотре жіноча збірна України з біатлону залишається поза подіумом на етапах кубка світу, хоча передумови на медаль у Ханти-Мансійську були усі. Найкраща з українок у цьому сезоні Віта Семеренко у спринтерській гонці блискуче впоралась із усіма десятьма мішенями і вийшла третьою після заключної стрільби.Останнє коло, втім констатувало - ходом боротись із суперницями нам не до снаги. Семеренко у підсумку п’ята, попри це Віта піднялась у загальному заліку на високе тринадцяте місце. Куди гірше виступили інші українки, але обидві потрапили до очкової зони. Валя Семеренко - 26-та, Олена Підгрушна - 30-та.Збірна Німеччини тим часом знову похизувалась своєю молодою зміною. Двадцятидворічна Тіна Бахман, яка лише вдруге вийшла на старт в рамках кубка світу, сенсаційно здобула перемогу. Закривши усі мішені, німкеня перевершила ходом більш досвідчених співвітчизницю - Сімоне Хаусвальд та шведку Анну-Карін Олофсон-Зідек. За підсумками останнього у сезоні спринту не змінився лідер загального заліку. Шведка Хелена Йонсон, фінішувавши 19-ою, відстояла лідерство від зазіхань Каті Вільгельм. Німкеня показала 20-й час.