Росія: Біатлон
18:29, 28 березня 2009 256
Свендсен на 0,1 секунди випередив Бьорндалена.
Інтрига в загальному заліку померла, проте норвезький дует подарував гонку переслідування в найкращих традиціях жанру. На останніх метрах дистанції Уле-Ейнар Бьорндален та Еміль Егле Свендсен визначали переможця перс’юту на фінальному етапі кубка світу з біатлону в Ханти-Мансійську.Вдвох норвежці під’їхали на останню стрільбу, наче навмисно промахнулися по одному разу і в дуеті добралися до фінішу - на одну десяту секунди більше сил залишилося у молодого Свендсена - він перший. Бьорндален однак, який вже гарантував собі "великий кришталевий глобус", навряд чи сильно засмутився.Третє місце дісталося Крістофу Зуману. Найкращий з українців В’ячеслав Деркач – 21.
Джерело: 24 Канал
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