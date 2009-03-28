Росія: Біатлон

Свендсен на 0,1 секунди випередив Бьорндалена.

Інтрига в загальному заліку померла, проте норвезький дует подарував гонку переслідування в найкращих традиціях жанру. На останніх метрах дистанції Уле-Ейнар Бьорндален та Еміль Егле Свендсен визначали переможця перс’юту на фінальному етапі кубка світу з біатлону в Ханти-Мансійську.Вдвох норвежці під’їхали на останню стрільбу, наче навмисно промахнулися по одному разу і в дуеті добралися до фінішу - на одну десяту секунди більше сил залишилося у молодого Свендсена - він перший. Бьорндален однак, який вже гарантував собі "великий кришталевий глобус", навряд чи сильно засмутився.Третє місце дісталося Крістофу Зуману. Найкращий з українців В’ячеслав Деркач – 21.