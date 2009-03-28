Росія: Біатлон

Віта Семеренко - за крок до п’єдесталу.

Українська біатлоністка фінішувала четвертою в перс'юті на останньому етапі Кубка світу в російському Ханти-Мансійську. Перші дві стрільби без промахів вивели Віту з 5 місця на старті на 2 позицію. Однак на стійці українка не закрила двічі по одній мішені, на фініші ж не змогла нав'язати боротьбу за місце в чільній трійці італійці Понці та француженці Дорін. Ці біатлоністки, до слова, на фініші розіграли справжню драму. Марі Дорін втратила рівновагу на останньому повороті і, як наслідок, поступилася другим місцем на 7 років старшій Мікаелі Понці. А перемогу в гонці переслідування прогнозовано святкувала Магдалена Нойнер із Німеччини. Лише один промах на двох стрільбах стоячи - такий показник для цієї спортсменки синонім першого місця. В неділю - остання гонка сезону, масовий старт. Претендентки на "великий кришталевий глобус" - Каті Вільгельм та Хелена Йонссон. У них перед заключним етапом - порівно очок.