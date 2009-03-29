Росія: Біатлон

Хелена Йонссон виборола Великий кришталевий глобус.

Хелена Йонссон тішиться Великому кришталевому глобусу, а пані Вільгельм залишається лише тренуватись у стрільбі. 24-рирічна шведська біатлоністка Хелена Йонссон стала тріумфаторкою Кубку світу 2008-2009. До вирішального рубежу головні претендентки на тріумф Каті Вільгельм та власне Йонсон наче приклеїлися одна до одної не даючи померти інтризі. Каті втім довелося полягти від куль шведки - кращий відсоток влучань Йонсон у цьому сезоні дався взнаки - 90 проти 85 у Вільгельм. Хелена закрила всі мішені, тоді як німкеня залишила на установці дві чорні цятки. Не ризикуючи нова володарка Великого кришталевого глобуса фінішувала другою після Сімон Хаусвальд, Вільгельм стала лише шостою. І попри рівність очок у загальному заліку завдяки більшій кількості перемог такий бажаний глобус дістався Йонссон. Найкращий результат в кар’єрі у гонках з масовим стартом показала українка Валя Семеренко - п’яте місце, дозволило їй посісти 24 позицію в загальному заліку. Оксана Хвостенко стала 22-ю, а найкраща з українок Віта Семеренко - на 13 сходинці