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      Росія: Футбол

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      Не протримався і року.

      Бразильського фахівця Зіко, на посаді головного тренера московського ЦСКА змінив Хуанде Рамос. Очоливши армійців на початку 2009 року, Зіко виграв із командою Суперкубок та Кубок Росії. Минулий вже чемпіонат ЦСКА закінчив на другій сходинці і вже наступного тижня стартує у Лізі чемпіонів.Власне перед початком розіграшу найпрестижнішого євротрофею керівники московського клубу вирішили, що повести у бій ЦСКА повинен інший наставник. Хуанде Рамос, в резюме якого робота у “Севільї”, “Реалі” та “Тотенхемі”, уже встиг оприлюднити головну поки мету роботи у новому клубі: вихід в 1/8 Ліги чемпіонів.Разом із Рамосом у ЦСКА перебирається тренер з фізпідготовки Марко Альварес, який працював із Хуанде ще в Малазі. У п’ятницю Рамос повинен провести перше тренування із армійцями, а вже наступного дня виведе нових підопічних на гру проти “Крильєв Совєтов”.
      blog_ava
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      Новини за 10 вересня 2009
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