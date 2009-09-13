Росія: Футбол

Московське дербі переможців не визначило.

У 21 турі російської Прем’єр Ліги з’ясовували стосунки столичні "Динамо" та "Спартак". Вже на 8 хвилині поєдинку Рапотан відзначився за "динамівців". Переможцями господарі бігали по полю до 74 хвилини. Баженов зрівняв рахунок, після чого більше ніхто голів так і не забивав 1-1."Амкар" здобув перші очки за останніх 5 матчів, перемігши на виїзді "Москву". Дубль Гільєрме допоміг ЦСКА розгромити "Крилья Совєтов". Суперник київського "Динамо" у Лізі чемпіонів "Рубін" розгромив "Сатурн". "Кубань" здолала опір "Хімок".