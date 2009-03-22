Росія: Футбол

За порожніх трибун у Тимощука приціл не працює.

Український капітан пітерського "Зенту", якому через дискваліфікацію довелось грати за відсутності власних вболівальників, не зміг реалізувати пенальті у ворота "Сатурна". Однак, трагедією для Анатолія та його команди це не стало.До моменту на 76 хвилині піцерці уже двічі встигли пробити інопланетян. На 9 хвилині це зробив Крижанац. На що "Сатурн"відповів ще до перерви голом Топіча. Приніс ж перемогу "Зеніту" Фатіх Текке. 2 - 1.Ще в суботу "Динамо"переграло "Хімки". "Кубань" несподівано здолала Московський "Спартак". Гол Якна Коллер приніс "Крильям Совєтов" 3 очка. "Москва"та "Терек Голві" не забивали.