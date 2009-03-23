Росія: Футбол

У Сибірі вміють грати в футбол.

Мабуть цього не знали футболісти московського "ЦСКА", а можливо "армійці" й досі не отямилися від єврокубкової поразки в Донецьку. Як би там не було, але м'яч із сітки власних воріт "конячкам" довелося витягувати вже на 2 хвилині поєдинку проти "Томі".Захист "червоно-синіх" при поданні кутового проґавив македонського форварда і той без перешкод головою вивів сибіряків уперед. На цьому честолюбні гості не зупинилися - Немет із гострого кута влучив у перекладину. Згодом майже аналогічна відповідь від кращого гравця Росії в минулому сезоні Жиркова - штанга.Господарі протягом усього матчу володіли перевагою, однак втілити її у забиті м'ячі підопічні Зіко так і не змогли. "Томь" відчайдушно захищалася, не гребуючи фолами, а Вагнеру Лаву і компанії відверто не щастило. 0-1 - команда із Томська набирає свої перші очки, вперше в своїй історії здолавши "ЦСКА".