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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія: Футбол

22:25, 23 березня 2009 256

У Сибірі вміють грати в футбол.

Мабуть цього не знали футболісти московського "ЦСКА", а можливо "армійці" й досі не отямилися від єврокубкової поразки в Донецьку. Як би там не було, але м'яч із сітки власних воріт "конячкам" довелося витягувати вже на 2 хвилині поєдинку проти "Томі".Захист "червоно-синіх" при поданні кутового проґавив македонського форварда і той без перешкод головою вивів сибіряків уперед. На цьому честолюбні гості не зупинилися - Немет із гострого кута влучив у перекладину. Згодом майже аналогічна відповідь від кращого гравця Росії в минулому сезоні Жиркова - штанга.Господарі протягом усього матчу володіли перевагою, однак втілити її у забиті м'ячі підопічні Зіко так і не змогли. "Томь" відчайдушно захищалася, не гребуючи фолами, а Вагнеру Лаву і компанії відверто не щастило. 0-1 - команда із Томська набирає свої перші очки, вперше в своїй історії здолавши "ЦСКА". 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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