Росія: Футбол

Новий чемпіонат Росії набирає обертів.

Підмосковні "Хімкі" і "Ростов" відкрили 3 тур тамтешньої Прем'єр-Ліги. Жодна із команд у попередніх матчах не здобула бодай однієї перемоги, тож кожен намагався вперше зміцнити турнірне становище відразу 3 очками.Як з'ясувалось, запорукою успіху в звітній грі стала надійна гра у захисті. На чужому полі ростовці не соромились сконцентрувати зусилля саме на обороні власних воріт і таки дочекались заповітного шансу на 75 хвилині матчу.На подачу партнера з лівого флангу вдало відгукнувся Лебеденко. Сміливий удар в один дотик Ігоря став єдиним результативним у матчі – 1:0. "Ростов" здобуває 5 очко в 3 матчі, у "Хімок" залишається всього лише 1 пункт.