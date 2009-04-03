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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія: Футбол

21:34, 3 квітня 2009 181

Новий чемпіонат Росії набирає обертів.

Підмосковні "Хімкі" і "Ростов" відкрили 3 тур тамтешньої Прем'єр-Ліги. Жодна із команд у попередніх матчах не здобула бодай однієї перемоги, тож кожен намагався вперше зміцнити турнірне становище відразу 3 очками.Як з'ясувалось, запорукою успіху в звітній грі стала надійна гра у захисті. На чужому полі ростовці не соромились сконцентрувати зусилля саме на обороні власних воріт і таки дочекались заповітного шансу на 75 хвилині матчу.На подачу партнера з лівого флангу вдало відгукнувся Лебеденко. Сміливий удар в один дотик Ігоря став єдиним результативним у матчі – 1:0. "Ростов" здобуває 5 очко в 3 матчі, у "Хімок" залишається всього лише 1 пункт. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 квітня 2009
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