Росія: Футбол

Команда В'ячеслава Грозного перемогла московське "Динамо".

В'ячеслав Грозний щасливий. Український наставник вивів свою команду - "Терек" на перше місце російської прем'єр-ліги. Принаймні на один день. Вирішальний гол у ворота московського "Динамо" - в активі Тімура Джабраїлова. Його 35-річний півзахисник грозненської команди забив уже в дебюті поєдинку. Оборонці синьо-білих недбало зіграли у власному карному майданчику і дозволили господарям кілька разів пробивати з близької дистанції. Москвичі, які в перших двох поєдинках чемпіонату лише перемагали, кинулися відіграватись. Однак чеченці зупиняли атаки "динамівців", не гребуючи порушеннями правил, за що раз по раз заробляли гірчичники. Якщо ж гості таки пробивали по воротах - виручала майстерність екс-воротаря "Таврії" Андрія Диканя, в активі якого шість сейвів. 1-0. "Терек" у цьому чемпіонаті не лише не програє, але й не пропускає.