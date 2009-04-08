Росія: Футбол

Мета залізничників.

Московський “Локомотив” зібрався придбати у німецького “Вольфсбурга” нападника Джеко. За три перші тури російської прем’єр ліги локомотив набрав лише 5 очок і 4 рази розписувався у воротах суперників. Керівники клубу очевидно вирішили, що цього замало - тож забивний форвард столичній російській команді не завадить.Боснієць Едін Джеко якраз до розряду таких і потрапляє - за 26 турів німецької Бундесліги 23-річний форвард 15 разів засмучував суперників своєї команди і не в останню чергу завдяки саме боснійцю “Вольфсбург” зараз очолює німецьку футбольну першість.Аби отримати таке серйозне підсилення, в особі Едіна Джеко, “Локомотивові” доведеться викласти з кишені щонайменше на 15мільйонів євро.