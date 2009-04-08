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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія: Футбол

14:10, 8 квітня 2009 161

Мета залізничників.

Московський “Локомотив” зібрався придбати у німецького “Вольфсбурга” нападника Джеко. За три перші тури російської прем’єр ліги локомотив набрав лише 5 очок і 4 рази розписувався у воротах суперників. Керівники клубу очевидно вирішили, що цього замало - тож забивний форвард столичній російській команді не завадить.Боснієць Едін Джеко якраз до розряду таких і потрапляє - за 26 турів німецької Бундесліги 23-річний форвард 15 разів засмучував суперників своєї команди і не в останню чергу завдяки саме боснійцю “Вольфсбург” зараз очолює німецьку футбольну першість.Аби отримати таке серйозне підсилення, в особі Едіна Джеко, “Локомотивові” доведеться викласти з кишені щонайменше на 15мільйонів євро. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 квітня 2009
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