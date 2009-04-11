Росія: Футбол

Старт сезону як клавіші фортепіано.

Московський “Спартак” із перемінним успіхом виступає у новому чемпіонаті російської прем’єр ліги. Нічия, поразка, перемога, і знову невдача. В четвертому турі проти співвітчизників із ФК “Москва” народна команда пропустила вже на другій хвилині - Чеснаускіс опинився в потрібному місці після невдалого удару Бракамонте. Не минуло і 15 хвилин як господарі подвоїли перевагу - на навіс зі стандарту відгукнувся Епуряну. Із поганим передчуттям готувався Плетікоса вже до штрафного у другому таймі - як виявилось недаремно.Черговий навіс ударом головою із 11 метрів замкнув Тарасов. Спартаку вдався м’яч престижу - із 11 метрів не схибив Алекс, але не більше. 3:1 - це перша перемога для “Москви” у новому чемпіонаті.В іншому матчі суботи “Рубін” Сергія Реброва виграв на полі “Терека” - 2:1. Українець участі в матчі не брав. В п’ятницю відкрили тур “Крилья Совєтов” перемогою над “Хімками” – 3:0.