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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія: Футбол

17:15, 11 квітня 2009 292

Старт сезону як клавіші фортепіано.

Московський “Спартак” із перемінним успіхом виступає у новому чемпіонаті російської прем’єр ліги. Нічия, поразка, перемога, і знову невдача. В четвертому турі проти співвітчизників із ФК “Москва” народна команда пропустила вже на другій хвилині - Чеснаускіс опинився в потрібному місці після невдалого удару Бракамонте. Не минуло і 15 хвилин як господарі подвоїли перевагу - на навіс зі стандарту відгукнувся Епуряну. Із поганим передчуттям готувався Плетікоса вже до штрафного у другому таймі - як виявилось недаремно.Черговий навіс ударом головою із 11 метрів замкнув Тарасов. Спартаку вдався м’яч престижу - із 11 метрів не схибив Алекс, але не більше. 3:1 - це перша перемога для “Москви” у новому чемпіонаті.В іншому матчі суботи “Рубін” Сергія Реброва виграв на полі “Терека” - 2:1. Українець участі в матчі не брав. В п’ятницю відкрили тур “Крилья Совєтов” перемогою над “Хімками” – 3:0.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 квітня 2009
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