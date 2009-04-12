Росія: Футбол

Московським "коням" "Локомотив" не конкурент.

Чергове столичне дербі стало центральним матчем 4 туру російської Прем’єр-ліги і подарувало глядачам аж 5 м’ячів. За відсутності Вагнера Лава роль першої скрипки в атаці господарів поля ЦСКА грав молодий Алан Дзагоєв, який зрештою виправдав сподівання Зіко. На 35 хвилині 18-річний півзахисник не по роках майстерно виконав штрафний поціливши в дев’ятку воріт "Локо" із метрів 20. Були свої нагоди відзначитись і у іншого лідера атак ЦСКА Жиркова, Юрій таки вистрілив на 55.На 72 Дзагоєв без проблем оформлює головою дубль і знімає усі питання в матчі. Локомотив щоправда забив гол престижу - на другому поверсі найвище вистрибнув Баша, але ЦСКА знову повернуло перевагу у 3 м’ячі - на вістрі вдало діяв Маазу. 4:1 - "коні" повертаються до когорти лідерів.