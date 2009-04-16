Росія: Футбол

Повстання "спарчів" не вийшло, вождя відправили у відставку.

Мікеаля Лаудрупа - головного тренера московського клубу, що носить ім’я гладіатора, який очолював найбільше повстання рабів у античному світі, позбавили його посади.Рішення відправити данського фахівця у відставку було прийняте із подачі Валерія Карпіна. Гендиректору “Спартака”, набридли поразки столичного клубу, а особливо остання у кубку Росії від “Динамо” із рахунком 0:3.Вилетівши на стадії чвертьфіналу, "червоно-білі" втратили шанс зачепитись у цьому сезоні за єврокубки. Підписавши в серпні півторарічний контракт із москвичами, Лаудруп В результаті зміг протриматись у Москві лише 8 місяців.