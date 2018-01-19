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Росія готується налякати світ пекельною зброєю нового покоління, – ЗМІ

17:42, сьогодні 3348 Читать новость на русском
Вогнеметна система ТОС-1
Вогнеметна система ТОС-1 / Соцмережі

Чинний господар Кремля Володимир Путін використовує у Сирії найстрашнішу свою зброю – вогнеметну систему ТОС , однак незабаром у Росії з'явиться її модифікована версія ТОС-2 як змонтована на шасі танку "Т-14 Армата", так і на різного роду бронетехніці, що своєю чергою зробить це озброєння пекельним.

Про це пише німецький журнал Stern.

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За інформацією ресурсу, цей вогнемет являє собою реактивну систему залпового вогню, що складається з 30 труб. Так, коли із них стріляють ракетами з термобаричними боєголовками, то під час потрапляння в одну і ту ж ціль виникає ефект "аерозольної бомби".

Як зазначає видання, від такого вогнемету не рятують ані бліндажі, ані бункери.

У підсумку виникає величезна вогняна куля, що своєю чергою викликає величезну вибухову хвилю. Первинна хвиля напруги відразу слідує за вакуумом, відтак утворюється ефект спустошення. У своєму дослідженні після перших мітингів в Чечні ЦРУ писало: "У зоні полум'я всі люди знищуються, та, крім того, жертви зазнають внутрішніх, часто невидимих травм, а їхні внутрішні органи фактично згорають,
– підкреслюється у матеріалі.

Водночас автор зауважив, що ТОС-1 наразі використовують не лише російські, але і сирійські державні війська.

"Вогнеметна система ТОС-2 повинна усунути дві головних недоліки системи ТОС-1. Буде збільшено дальність ракети, щоб виключити можливість їхнього ураження установками противника. Крім того, буде підвищено мобільність огнемета. Її планують створити у 2018-2025 роках", – розповідається у публікації.

Теги: Новини Росії Зброя війна
Джерело: 24 Канал
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