Росія хоче розірвати правову систему, – кримський активіст про судові засідання на півострові

У Криму тривають суди над кримськотатарськими активістами. 18 грудня окупаційна влада винесла 65 рішень, серед яких – жодного виправдального. 5 особам присудили штраф у розмірі 15 тисяч рублів, це майже 7 тисяч гривень. Ще 60 мають заплатити по 10 тисяч рублів, або 5 тисяч гривень. Попереду ще 15 засідань.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомив кримський активіст Енвер Крош.

Адвокати будуть подавати апеляційні скарги в січні 2018 році. Захищають кримських татар юристи із Меджлісу.

Для чого взагалі їх зібрали? Думаю для того, щоб розірвати правову систему та залишити людей без захисту. Але я вважаю, що їм це не вдалось зробити, бо кримські татари – один із тих народів, які мобільно пристосовуються до всіх ситуацій, будь-яких складнощів,

– розповів Енвер Крош.

Наразі у місті Джанкой люди зібрались біля будівлі суду, де упродовж 18 – 19 грудня повинно відбутись 17 засідань у справах кримських татар. На кожний процес виділили 30 хвилин.

Нагадаємо, кримських татар звинувачують в одиночних пікетах, котрі пройшли 14 жовтня цього року. Тоді близько сотні кримських активістів вийшли на протест проти постійних обшуків та арештів. Їх затримали за підозрою в порушенні громадського порядку та проведенні мітингу.