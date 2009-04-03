Росія: Хокей

Сезон завершено!

Київський "Сокіл" не зумів пробитись до півфіналу плей-оф відкритого чемпіонату Росії з хокею у Вищій Лізі. Український клуб припинив боротьбу за трофей у четвертому матчі чвертьфінальної серії на льоду ханти-мансійської "Югри". Другої поспіль поразки від росіян кияни зазнали з підсумковим рахунком 1:4. Відповідно у серії до 3 перемог капітулювали 1:3. Додамо, "Сокіл" грав без підтримки основного складу і головного тренера. Сеуканд разом з підопічними перебуває у таборі національної збірної України.