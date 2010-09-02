Росія: Лебедєв і Ходорковський сидітимуть у СІЗО до 17 листопада

Московський міський суд визнав законним продовження на три місяці арешту колишніх співвласників ЮКОСа Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва.

Таким чином Мосміськсуд не задовольнив касаційну скаргу на попереднє рішення суду про чергове продовження терміну утримання підсудних під вартою. Головні фігуранти "другої справи ЮКОСа" залишаться в слідчому ізоляторі до 17 листопада.

Ходорковський, Лебедєв, їхні адвокати і правозахисна спільнота вважають незаконним утримання колишніх бізнесменів в СІЗО.

Вони апелюють до поправок до кримінально-процесуального кодексу, які прийняли нещодавно, які, за пропозицією Президента Росії Дмитра Медведєва, обмежують обрання арешту для тих, хто звинувачується у скоєнні злочинів у сфері підприємницької діяльності.