11:07
30 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА ВІЙСЬКОВОГО ВЕРТОЛЬОТА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Винаходи Росії з AliExpress. Кіркоров заради грошей готовий на все
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком
      Вєсті.UA
      21:05, 29 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, 29 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
      КАТАСТРОФА ВІЙСЬКОВОГО ВЕРТОЛЬОТА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Росія: Лебедєв і Ходорковський сидітимуть у СІЗО до 17 листопада

      360
      Михайло Ходорковський і Платон Лебедєв
      Михайло Ходорковський і Платон Лебедєв

      Московський міський суд визнав законним продовження на три місяці арешту колишніх співвласників ЮКОСа Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва.

      Таким чином Мосміськсуд не задовольнив касаційну скаргу на попереднє рішення суду про чергове продовження терміну утримання підсудних під вартою. Головні фігуранти "другої справи ЮКОСа" залишаться в слідчому ізоляторі до 17 листопада.

      Ходорковський, Лебедєв, їхні адвокати і правозахисна спільнота вважають незаконним утримання колишніх бізнесменів в СІЗО.

      Вони апелюють до поправок до кримінально-процесуального кодексу, які прийняли нещодавно, які, за пропозицією Президента Росії Дмитра Медведєва, обмежують обрання арешту для тих, хто звинувачується у скоєнні злочинів у сфері підприємницької діяльності.

      blog_ava
      Розсіяний склероз – хвороба молодих: симптоми, причини та діагностика
      сьогодні
      9142
      Джерело: BBC
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 2 вересня 2010
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи: відео
      сьогодні , 08:45 "Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи: відео
      1885
      "Денег нет, но вы держитесь": які пертурбації чекають на "ДНР" та "ЛНР"
      сьогодні , 08:40 "Денег нет, но вы держитесь": які пертурбації чекають на "ДНР" та "ЛНР"
      Олексій Чибісов 3052
      Нове покоління холодильників, що допоможе економити
      сьогодні , 09:00 Нове покоління холодильників, що допоможе економити
      521
      І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"
      29 травня , 22:01 І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"
      Володимир Патола 1706
      Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
      29 травня , 21:02 Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
      975
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук