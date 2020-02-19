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      Росія надрукує гроші для режиму Мадуро у Венесуелі: хто за це заплатить

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      Росія надрукує гроші для Венесуели / AP

      Російська компанія "Держзнак" надрукує 300 мільйонів боліварів для Венесуели загальним номіналом близько 143 мільйонів доларів. Уряд Ніколаса Мадуро звернувся до Росії з цим проханням. Вартість замовлення становить 6,8 мільйона євро.

      Контракт передбачає друк купюр номіналом від 10 тисяч до 50 тисяч боліварів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на копію контракту між російським Держзнаком і центральним банком Венесуели.

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      Прессекретар Держзнаку відмовився коментувати замовлення. Запити, відправлені журналістами у пресслужбу центрального банку Венесуели, залишилися без відповіді.

      Що відбувається у Венесуелі

      У Венесуелі час від часу відбуваються масові протести проти політики Ніколаса Мадуро, які почалися наприкінці січня 2019 року. Тоді тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки.

      За 6 років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей.

      Опозицію в країні очолює керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея Венесуели проголосила його тимчасовим президентом. Такий крок визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн Європи включно з Україною та низка держав Латинської Америки.

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      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Гроші Латинська Америка Курйозні новини Венесуела
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