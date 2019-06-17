Болтон: Мадуро у травні "купив" підтримку Росії за 209 мільйонів доларів

У Вашингтоні стверджують, що Москва і Каракас у травні підписали новий оборонний контракт. За цю угоду, за словами Болтона, Мадуро заплатив РФ 209 мільйонів доларів, аби отримати подальшу підтримку Москви.

Про це радник президента США з національної безпеки Джон Болтон написав у своєму Twitter.

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Мадуро вкрай погано розпоряджається ресурсами Венесуели. У травні, коли сотні тисяч венесуельців голодували, Мадуро заплатив Росії 209 мільйонів за оборонний контракт, щоб купити їх постійну підтримку. Венесуельці хочуть справжнього демократичного керівництва, а не репресій,

– написав Болтон.

Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 16 червня 2019 р.

Водночас він не уточнив жодних деталей контракту, який згадав у своєму повідомленні. У Москві заяву Болтона поки не прокоментували.

Під час візиту Мадуро до Росії у грудні 2018 року повідомлялося про підписання контрактів на більш ніж 6 мільярдів доларів, які повинні були залучити інвестиції у видобуток нафти та інших ресурсів.

Венесуела є найбільшим користувачем російського озброєння і військової техніки в латиноамериканському регіоні. Росія надавала Венесуелі державний кредит на придбання військової техніки.

Що відбувається у ВенесуеліВ країні час від часу відбуваються масові протести проти політики Ніколаса Мадуро, які почалися наприкінці січня 2019 року. Тоді тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки.



За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей.



Опозицію в країні очолює керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея Венесуели проголосила його тимчасовим президентом. Такий крок визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн Європи включно з Україною та низка держав Латинської Америки.