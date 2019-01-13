Росія оформила золотий дубль в Оберхофі, збірна України вперше за 5 років не фінішувала

Чоловіча збірна України з біатлону провалила естафету на четвертому етапі Кубка світу в німецькому Оберхофі. Наша збірна не зуміла фінішувати, оскільки під час третього етапу відставання складало більше семи хвилин.

Перемогу ж у гонці здобули біатлоністи збірної Росії. Російська четвірка на всіх вогневих рубежах використала шість додаткових патронів й випередила французів на хвилину.

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Франція на чолі з Мартеном Фуркадом використала 8 додаткових патронів і пробігла коло штрафу. Однак це не завадило їм фінішувати другими. Третє місце в збірної Австрії, яка програла Росії дві хвилини. Австрійці пробігли одне коло штрафу й використали 7 запасних патронів.

But the biggest cheer today will surely be within @russianbiathlon who win both the women's and the men's relay in #OBE19



Join us live for the flower ceremony in a little while on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/nHGw6azX0l — IBU World Cup (@IBU_WC) 13 січня 2019 р.

За збірну України першим на старт вийшов Артем Прима, який, на жаль, і поховав шанси нашої команди. Уже на першій стрільбі Артем не зумів закрити три мішені й змушений був пробігти стільки ж штрафних кіл. Сергій Семенов та Руслан Ткаленко дещо покращили стан справ, однак Артем Тищенко так і не вийшов на старт.

Останній раз таке було в січні 2014 року на етапі Кубка світу в Антхольці. Тоді Україну, у складі Олександра Біланенка, Віталія Кільчицького, Руслана Ткаленка й Артема Тищенка, зняли в естафеті на останньому етапі.

Нагадаємо, що жіночу естафету зуміла виграти збірна Росії. Другими фінішували біатлоністки з Німеччини, треті – чешки.